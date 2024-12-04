Вашингтон, 4 декабря, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Киеву пока не вступать с Россией в диалог о мире. Об этом 4 декабря сообщила газета The New York Times.

Attila Husejnow/Global Look Press Марк Рютте

Он считает, что Украина должна отложить любые мирные переговоры до момента, пока не получит от Североатлантического альянса новое вооружение и технику для своей армии.

Генсек НАТО отметил, что помощь союзников должна помочь Киеву продвинуться на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.

«Я бы сказал, что нужно больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как может выглядеть мирный процесс», — заявил Рютте.

При этом, добавил генсек, Украина должна сама решить, когда именно она будет готова к началу переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, Рютте 12 ноября заявил, что США и страны ЕС должны совместно наращивать помощь Киеву, чтобы изменить ход конфликта на Украине. Он также отметил, что поддержка Украины отвечает интересам Европы, США и государств Индо-Тихоокеанского региона, таких как Япония и Южная Корея.

Генсек НАТО также призвал обеспечить Украине поставки вооружений, чтобы украинская армия перестала отступать с подконтрольных Киеву территорий и попыталась их вернуть. Как отметил Рютте, необходимо убедиться в том, что военная помощь продолжает поступать на Украину на протяжении зимы и при необходимости в долгосрочной перспективе.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчёркивал, что поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, принимающих участие в её поддержке.