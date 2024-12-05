Вашингтон, 5 декабря, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Главы МИД стран НАТО собрались в Брюсселе чтобы обсудить вопрос поставок оружия Украине перед возможными мирными переговорами с российской стороной, чтобы «усилить позиции» киевского режима. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ИА Регнум

«Союзники Украины переключили своё внимание со стремления к победе на попытки поставить главу киевского режима Владимира Зеленского в наилучшее положение для противодействия продвижению России или ведения переговоров о возможном прекращении огня», — указано в публикации.

В материале уточняется, что НАТО в настоящее время удваивает усилия по доставке большего количества оружия на Украину на фоне продвижения российских сил и общего ослабевания морального духа на Западе.

В агентстве также отметили, что параллельно с обсуждением новых поставок вооружений ведётся дискуссия на тему сценариев прекращения конфликта. Согласно информации Bloomberg, вопросом для лидеров НАТО остаётся то, какие гарантии безопасности предоставить Украине и не спровоцировать при этом Россию.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря генсек альянса Марк Рютте заявил, что Украина должна отложить любые мирные переговоры до момента, пока не получит от НАТО новое вооружение и технику для своей армии. По его словам, такая «помощь» должна якобы помочь Киеву продвинуться на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.

5 декабря ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия переживёт и НАТО, и Евросоюз. Журналист также добавил, что США никогда не решатся на ведение горячей войны против России. Ранее он также заявлял, что режим Зеленского рухнет сразу после завершения конфликта на Украине.

Президент России Владимир Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, добавил глава государства.

Российский лидер также заявлял, что что никакие западные вооружения не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.