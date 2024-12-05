Москва, 5 декабря, 2024, 05:46 — ИА Регнум. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп повременит до инаугурации с заявлениями по использованию дальнобойного оружия вглубь России. К такому выводу пришёл бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.

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«Думаю, он ждёт, что может произойти за эти полтора-два месяца, это во-первых. Во-вторых, после инаугурации Трамп свою точку зрения выскажет безусловно», — пояснил Степашин ТАСС.

Говоря об ответе на решения администрации Белого дома об ударах тактическими баллистическими ракетами ATACMS с украинской территории по РФ, Степашин напомнил об атаке «Орешником».

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённым силам Украины разрешили наносить удары по территории России американскими баллистическими ракетами ATACMS, заявил 26 ноября пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер. Украина может использовать ATACMS для защиты страны. Речь идёт о Курской области, пояснил представитель минобороны США.

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию после удара новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине. Он также назвал решение главы Белого дома разрешить Украине бить вглубь территории России дальнобойным оружием безответственным шагом.

Российские военные 21 ноября нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерный заряд. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такой шаг стал ответом на применение киевским режимом дальнобойных западных вооружений по России. Глава государства подчеркнул, что это вооружение невозможно использовать без прямого участия иностранных специалистов и конфликт приобрёл глобальный характер.