Вашингтон, 25 ноября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Основатель самой известной американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию после удара новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине. Об этом в понедельник, 25 ноября, пишет издание Newsweek.

Global Look Press/CNP/AdMedia

«Дело в том, что русские запустили баллистическую ракету… которую невозможно сбить, и даже в неядерной [комплектации] кинетическая сила огромна <…> — это было напоминание со стороны русских. Мы можем ударить вас ядерным оружием куда угодно, и, возможно, именно это и случится в будущем. Так что это не та игра, в которую нужно продолжать играть», — сказал он.

Также Принс назвал решение Байдена разрешить Украине бить вглубь территории России дальнобойным оружием безответственным, так как тот собирается сложить свои полномочия в январе.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в минувшие дни против РФ было применено дальнобойное оружие западных стран, и отметил, что после этого конфликт на Украине приобрёл глобальный характер. Те, кто сомневается, что Россия готова к любому развитию событий, сомневаются напрасно, подчеркнул глава государства.

Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по заводу «Южмаш» в Днепропетровске удар баллистической ракетой «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Средств противодействия новейшим российским ракетам не существует, подчеркнул президент.

21 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад своими действиями добился от России ответного удара.