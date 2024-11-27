Вашингтон, 27 ноября, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины (ВСУ) разрешили наносить удары по территории России американскими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Как вчера подчеркнул Белый дом, произошли изменения относительно нашей политики: Украина теперь может использовать ATACMS для защиты страны. Речь идёт о Курской области», — заявил на брифинге представитель американского министерства обороны.

Информировать о целях операций и их эффективности Украина вправе самостоятельно, добавил Райдер.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября глава комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе заявил, что руководство альянса обсуждает превентивные высокоточные удары по России. Офицер призвал страны — члены блока больше инвестировать в противовоздушную оборону и системы нанесения высокоточных ударов, а также восполнить истощившиеся запасы вооружений.

В этот же день основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию после удара новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине. Он также назвал решение Байдена разрешить Украине бить вглубь территории России дальнобойным оружием безответственным шагом.

Вашингтон и его сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России стратегическое поражение, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр указал, что ради приближения к этой иллюзорной цели США и союзники готовы на многое. При этом ситуация «на поле боя» в зоне спецоперации говорит о том, что до дипломатического урегулирования украинского конфликта ещё далеко.

Все ответственные за нанесение ущерба гражданам и инфраструктуре РФ понесут заслуженное наказание, а от достижения целей спецоперации Россию не заставит отступиться никакая эскалация со стороны противника, подчеркнул Лавров.