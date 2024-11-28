Астана, 28 ноября, 2024, 18:12 — ИА Регнум. Новейшая гиперзвуковая баллистическая ракета «Орешник» при нанесении удара превращает цели в пыль. Об этом 28 ноября заявил президент России Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

Минобороны России

«Всё, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», — рассказал он.

Глава государства уточнил, что десятки саморазделяющихся боевых блоков ракеты развивают скорость около 3 км/с. Температура поражающих элементов доходит до 4000°С. Она сопоставима температурой на поверхности Солнца, составляющей порядка 5000-6000°С.

«В случае массированного, группового применения, <…> гроздью, в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия», — добавил президент.

Мощь ракеты «Орешник» позволяет поражать высокозащищённые объекты, которые разметили на большой глубине, отметил Путин. При этом он подчеркнул, что это вооружение не относится к оружию массового поражения.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе пресс-конференции в Астане сравнил мощность удара ракетой «Орешник» с метеоритом. До этого он также сообщил, что в России началось серийное производство этого вооружения. Средства нанесения удара по противнику будут выбирать в зависимости от характера целей и угроз, которые они несут.

Российская армия 21 ноября нанесла удар ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» на Украине. Это стало ответом на обстрелы западными дальнобойными ракетами Курской и Брянской областей.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков 28 ноября заявил, что применение новейшего вооружения стало чётким сигналом Западу. Он подчеркнул, что государства, которые поддерживают Киев, в том числе США, стали полноценными участниками конфликта на Украине.