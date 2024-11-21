Москва, 21 ноября, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 ноября заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник».

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Глава государства отметил, что испытания данной ракетной системы в боевых условиях ведутся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.

«В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооружённые силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины», — сказал президент.

Речь идёт о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащением. Российские ракетчики назвали её «Орешник». Как отметил российский лидер, испытания ракеты прошли успешно, цель пуска была достигнута.

Применение противником дальнобойного оружия против России не может повлиять на ход специальной военной операции, заключил Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября ВС России нанесли удар по украинскому «Южмашу» новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник» в ответ на удары Киева по российской территории западными дальнобойными ракетами.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО РФ сбили за минувшие сутки две британские крылатые ракеты Storm Shadow. Применение Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь российской территории является новой эскалацией конфликта, заявил в ходе брифинга 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.