Москва, 21 ноября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. После ударов западными ракетами по территории РФ конфликт на Украине приобрёл глобальный характер, заявил президент Владимир Путин.

Kremlin.ru

Ранее в ходе своего обращения он отметил, что в минувшие дни против России было применено дальнобойное оружие западных стран.

«С этого момента, как мы неоднократно подчёркивали, ранее спровоцированный Западом конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, президент сообщил, что 19 ноября противник выпустил по российской территории шесть ракет ATACMS, а 21 ноября системами Storm Shadow были нанесены удары по объектам в Курской и Брянской областях. Российские силы противовоздушной обороны отразили атаки, и цели, которые ставил перед собой противник, достигнуты не были, подчеркнул Путин.

19 ноября президент утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ.

Удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории РФ наносят страны Запада, отметил ранее в беседе с ИА Регнум доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Это очень сложные технологии, на Украине необходимых специалистов нет, сказал эксперт. Фактически удары нужно воспринимать как ведение США, Британией и Францией боевых действий против России, подчеркнул Перенджиев.