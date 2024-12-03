Тбилиси, 3 декабря, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Попытки оппозиции повторить в Грузии сценарий украинского Майдана провалились, заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Нацмайдан» в Грузии провалился, несмотря на координированные попытки», — отметил он.

Кобахидзе добавил, что организаторы этих протестов, в том числе неправительственные организации и те, кто «сидят в своих офисах», не смогут уйти от ответственности.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 30 ноября толпа протестующих в Тбилиси пыталась захватить парламент. Причиной недовольства стало решение правящей партии «Грузинская мечта» приостановить до 2028 года обсуждение вступления страны в ЕС. Правоохранители применили водомёты и оттеснили толпу от законодательного органа.

Вечером 1 декабря у здания парламента в Тбилиси вновь собрались протестующие. Рано утром 2 декабря силы специального назначения грузинской полиции приступили к зачистке площади перед зданием парламента в Тбилиси. Правительство Грузии также заявило, что зачинщики беспорядков уже установлены. К вечеру 2 декабря силы специального назначения грузинской полиции полностью очистили от митингующих площадь перед парламентом Грузии в Тбилиси. Журналисты уточнили, что полицейские взяли демонстрантов в полуокружение с трёх сторон. Бойцы спецназа также использовали для вытеснения протестующих с площади слезоточивый газ и водомёты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил ситуацию в Грузии с Майданом на Украине. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции».