Таллин, 2 декабря, 2024, 00:22 — ИА Регнум. После применения силы к участникам протестов в Тбилиси Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против Грузии. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД прибалтийских стран.

ИА Регнум Санкции

«Три страны Балтии совместно договорились о введении национальных санкций против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противникам демократии и нарушителям прав человека не рады в наших странах», — уточнил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в соцсети Х.

Эстония, Латвия и Литва первыми из числа стран-членов Евросоюза ввели санкции против грузинских властей за противодействие беспорядкам.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявили, что действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. Отмечалось, что ЕС приостановил процесс вступления Грузии в сообщество, а также финансовую поддержку. Каллас и Кос также объявили, что ЕС сожалеет о заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по поводу решения не продолжать переговоры о вступлении в ЕС и отказаться от финансовой поддержки до 2028 года. По их словам, это говорит об отходе от политики всех предыдущих правительств Грузии.

Евросоюз попыткой дестабилизировать ситуацию в Грузии может в дальнейшем сделать из республики военного союзника против России, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его мнению, Запад стремится привести к власти в Грузии оппозицию, управляемой из Вашингтона и Брюсселя с целью отрезать республику от России и заставить её, вопреки экономическим интересам, присоединиться к санкциям. Грузия при этом рискует стать фигурой в чужой игре, подчеркнул сенатор.

Протесты в Тбилиси активизировались после того, как 28 ноября Ираклий Кобахидзе заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. Власти также отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Вечером 30 ноября манифестанты забросали здание парламента в Тбилиси камнями, петардами и фейерверками. Одна из петард через окно попала внутрь, в помещениях возникло возгорание. Протестующие встретили это бурным одобрением, однако пожар быстро погас. 1 декабря силовики начали разгон несанкционированного митинга у здания парламента с водомётами и, вероятно, слезоточивым газом.