Брюссель, 1 декабря, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Действия властей Грузии по прекращению беспорядков будут иметь негативные последствия для отношений с Евросоюзом. Об этом 1 декабря заявили в совместном коммюнике глава дипломатии ЕС Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, которые недавно заняли свои посты.

Александр Патрин/ТАСС

«ЕС решительно осуждает насилие против мирных протестующих, которые твёрдо стоят за своё европейское и демократическое будущее. Эти действия правительства Грузии будут иметь прямые последствия для наших отношений», — говорится в документе.

Отмечается, что ЕС приостановил процесс вступления Грузии в сообщество, а также финансовую поддержку.

Также Каллас и Кос заявили, что ЕС сожалеет о заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе по поводу решения не продолжать переговоры о вступлении в ЕС и отказаться от финансовой поддержки до 2028 года. По их словам, это заявление говорит об отходе от политики всех предыдущих правительств Грузии.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Тбилиси активизировались после того, как Кобахидзе 28 ноября заявил о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз. Власти также отказались от всех бюджетных грантов от Брюсселя.

Вечером 30 ноября манифестанты забросали здание парламента в Тбилиси камнями, петардами и фейерверками. Одна из петард через окно попала внутрь, и в помещениях возникло возгорание. Протестующие встретили это бурным одобрением, однако пожар быстро погас.

1 декабря силовики начали разгон несанкционированного митинга у здания парламента с водомётами и, вероятно, слезоточивым газом. Протестующие же запускали в сотрудников правоохранительных органов фейерверки и петарды и успели за ночь возвести баррикады. При этом некоторые митингующие ночью распивали алкоголь и занимались вандализмом, разрисовывая стены граффити.

Кобахидзе 30 ноября заявил, что власти Грузии не допустят в стране сценария украинского «майдана».