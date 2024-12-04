Тбилиси, 4 декабря, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Европейские политики и бюрократы угрожали властям Грузии майданом, заявил 4 декабря журналистам премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua

Предпринятая попытка осуществить в стране очередную цветную революцию провалилась, подчеркнул политик.

«Некоторые европейские политики и бюрократы прямо угрожали нам грузинским майданом. Этой идее не суждено сбыться. Четвертая попытка организовать грузинский майдан провалилась. Поэтому каких-либо существенных рисков для нашей страны я не вижу», — сказал Кобахидзе.

Как передавало ИА Регнум, с конца ноября в Тбилиси активизировались протесты, произошло несколько столкновений митингующих с полицией. Поводом стало объявление Кобахидзе о решении правительства до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах по поводу вступления в ЕС. Также власти Грузии отказались от всех бюджетных грантов, предоставляемых Евросоюзом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сравнил ситуацию в Грузии с украинским Майданом. Он пояснил, что события в республике имеют все признаки «оранжевой революции». Представитель Кремля отметил, что грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации.

Попытки оппозиции повторить в Грузии сценарий украинского Майдана провалились, заявил Кобахидзе 3 декабря. Организаторы протестов, в том числе представители неправительственных организаций, не уйдут от ответственности, подчеркнул премьер Грузии.