В ФРГ сообщили об «обстреле» боевого вертолёта с российского судна
DPA: экипаж российского судна обстрелял вертолёт ВС Германии в Балтийском море
Берлин, 4 декабря, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Экипаж российского судна в Балтийском море якобы обстрелял сигнальными ракетами вертолёт бундесвера. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство DPA. При этом никаких доказательств этому заявлению не приводится.
По данным собеседников издания, вертолёт направлялся для проведения разведки. Точная дата и место инцидента пока неизвестны.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок кратко упомянула об инциденте в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе, но никаких дополнительных подробностей она не сообщила. Глава ведомства считает, что это могло быть судно, уклоняющееся от санкций. Она, по данным СМИ, призвала усилить наблюдение за трубопроводами и сетевыми кабелями в Балтийском море, расширить патрулирование для защиты критически важной инфраструктуры.
В свою очередь, в министерстве обороны Германии сообщения об «обстреле» не подтвердили.
Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat написала о повреждении кабеля, связывающего Финляндию и ФРГ. Власти двух стран начали расследование причин случившегося. При этом в МИД Германии и Финляндии допустили, что обрыв кабелей ― это часть «гибридной войны». Чиновники также начали подозревать Россию в своих проблемах.
19 ноября директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс проинформировал, что на дне Балтийского моря оказался оборван интернет-кабель.
3 декабря появилась информация, что между Швецией и Финляндией зафиксировали новый разрыв телекоммуникационного кабеля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в причастности РФ к повреждению двух кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.