Берлин, 4 декабря, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Экипаж российского судна в Балтийском море якобы обстрелял сигнальными ракетами вертолёт бундесвера. Об этом со ссылкой на источник сообщило агентство DPA. При этом никаких доказательств этому заявлению не приводится.

IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

По данным собеседников издания, вертолёт направлялся для проведения разведки. Точная дата и место инцидента пока неизвестны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок кратко упомянула об инциденте в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе, но никаких дополнительных подробностей она не сообщила. Глава ведомства считает, что это могло быть судно, уклоняющееся от санкций. Она, по данным СМИ, призвала усилить наблюдение за трубопроводами и сетевыми кабелями в Балтийском море, расширить патрулирование для защиты критически важной инфраструктуры.

В свою очередь, в министерстве обороны Германии сообщения об «обстреле» не подтвердили.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat написала о повреждении кабеля, связывающего Финляндию и ФРГ. Власти двух стран начали расследование причин случившегося. При этом в МИД Германии и Финляндии допустили, что обрыв кабелей ― это часть «гибридной войны». Чиновники также начали подозревать Россию в своих проблемах.

19 ноября директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс проинформировал, что на дне Балтийского моря оказался оборван интернет-кабель.

3 декабря появилась информация, что между Швецией и Финляндией зафиксировали новый разрыв телекоммуникационного кабеля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в причастности РФ к повреждению двух кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом.