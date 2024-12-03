Стокгольм, 3 декабря, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Между Швецией и Финляндией зафиксировали новый разрыв телекоммуникационного кабеля. Об этом 3 декабря, ссылаясь на источники, сообщила шведская газета-таблоид Aftonbladet.

Bernd Wüstneck/Global Look Press

Уточняется, что речь идёт об интернет-кабеле.

«Обрыв был обнаружен вчера вечером и <…> произошёл в Финляндии на суше», — отмечено в материале.

Финская и шведская стороны проинформированы и расследуют инцидент. Полиция Финляндии подозревает, что обрыв был намеренным.

По данным Helsingin Sanomat, в Финляндии произошёл обширный сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect. Между тем пока неизвестно, стал ли он следствием обрыва кабеля.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat написала о повреждении, которое произошло на кабеле, связывающем Финляндию и ФРГ. Затем о неисправности кабеля C-Lion1 проинформировала пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia. После этой информации власти ФРГ и Финляндии начали расследование.

Инцидент вызвал подозрения в преднамеренном повреждении, уточнили в МИД двух стран. Во внешнеполитических ведомствах допустили, что обрыв кабелей является частью «гибридной войны». Они заподозрили в своих проблемах Россию.

Директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс заявил, что проложенный по дну Балтийского моря подводный интернет-кабель между Литвой и Швецией оборван. По его словам, кабель был перерезан около 11:00 мск 17 ноября. Ранее связь со Швецией обеспечивалась по трём кабелям, из-за инцидента доступ к интернет-ресурсам снизился на треть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что безосновательные обвинения в адрес России, якобы причастной к повреждению двух подводных кабелей связи в Балтийском море, являются абсурдом.

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель заявил, что повреждение подводных кабелей в Балтийском море не было случайностью, как и подрыв «Северного потока». При этом он не стал возлагать вину на российскую сторону.