Берлин, 18 ноября, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Германия и Финляндия начали расследование из-за повреждения подводного кабеля связи в Балтийском море. Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух стран.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«Мы глубоко обеспокоены в связи с разрывом подводного коммуникационного кабеля между Финляндией и Германией в Балтийском море. (…) Проводится тщательное расследование», — указали дипломаты в заявлении, опубликованном на официальном портале МИД ФРГ.

В ведомствах отметили, что инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat написала про обрыв, который произошёл на подводном телекоммуникационном кабеле, связывающем Финляндию и Германию. В этот же день о неисправности кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря от Хельсинки до немецкого Ростока, проинформировала пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia. По данным компании, восстановительные работы на морских кабелях обычно длятся от пяти до 15 дней.

C-Lion1 — единственный в Финляндии подводный кабель, который проходил напрямую в Центральную Европу. Кабель длиной 1173 км ввели в эксплуатацию в 2016 году. При строительстве для облегчения монтажных работ выбрали маршрут вдоль газопроводов «Северный поток».