Хельсинки, 18 ноября, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Обрыв произошёл на подводном телекоммуникационном кабеле, связывающем Финляндию и Германию, сообщает 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat.

TASS /ABACAPRESS.COM

«Из-за неисправности морского кабеля прерываются коммуникационные соединения», — говорится в материале.

Ранее в этот день о неисправности кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря от Хельсинки до немецкого Ростока, сообщила пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia. В компании заявили, что ремонтное судно готово к отправке, восстановительные работы на морских кабелях обычно продолжаются от пяти до 15 дней.

Причина повреждения пока не известна, подробности произошедшего устанавливаются, добавили в компании.

C-Lion1 — единственный в Финляндии подводный кабель, который идёт напрямую в Центральную Европу. Кабель длиной 1173 км ввели в эксплуатацию в 2016 году. При строительстве, чтобы облегчить монтажные работы, был выбран маршрут вдоль газопроводов «Северный поток».

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта получили повреждения подводные телекоммуникационные кабели в Красном море, связывающие между собой Европу, Азию и Африку. Инцидент произошёл в районе, где продолжались атаки йеменских хуситов на корабли и суда. Хуситы отрицали причастность к произошедшему и возложили ответственность за повреждения на Великобританию и США, вооружённые силы которых проводят против них операцию.