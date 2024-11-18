Вильнюс, 19 ноября, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Проложенный по дну Балтийского моря подводный интернет-кабель между Литвой и Швецией оборван. Об этом 18 ноября заявил директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Системы сразу сообщили, что мы потеряли связь. Расследование и выяснение продолжались, и стало понятно, что она была нарушена», — процитировали его на радио LRT.

По его словам, кабель был перерезан около 11:00 мск 17 ноября. Ранее связь со Швецией обеспечивалась по трём кабелям, из-за инцидента доступ к интернет-ресурсам снизился на треть. Повреждённый кабель был достаточно старый, с ним уже происходило несколько аварий. При этом случаев диверсий не фиксировали, в основном проблемы были связаны с судоходством, когда суда неправильно бросали якорь, зацепляли и рвали трос, пояснил Шемешкявичюс.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat написала о разрыве, который произошёл на подводном телекоммуникационном кабеле, связывающем Финляндию и Германию. В этот же день о неисправности кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря от Хельсинки до немецкого Ростока, сообщила пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia. По данным компании, восстановительные работы на морских кабелях обычно длятся от пяти до 15 дней.

Из-за повреждения подводного кабеля Германия и Финляндия начали расследование. Инцидент вызвал подозрения в преднамеренном повреждении, уточнили в МИД двух стран.