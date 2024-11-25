Берлин, 25 ноября, 2024, 16:13 — ИА Регнум. После выдвижения на второй срок действующий канцлер Германии Олаф Шольц вновь отказал в поставках Киеву немецких крылатых ракет Taurus, но поддержал дальнейшее финансирование Украины за счёт заимствований из германского госбюджета. Соответствующее заявление он сделал 25 ноября.

Bernd Elmenthaler/Zuma/TASS Канцлер Германии Олаф Шольц

«По-прежнему важно, что я неуклонно следил за тем, чтобы мы не принимали неправильных решений. Например, когда я сказал, что мы не будем поставлять крылатые ракеты и когда я заявил, что не согласен с тем, что поставляемое нами тяжёлое вооружение должно использоваться для обстрела территории глубоко в РФ», — заявил Шольц после выдвижения. Трансляция велась на сайте Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Канцлер подчеркнул, что не поддерживает эскалацию конфликта на Украине, хоть и выступает за выделение в 2025 году военной помощи Киеву в размере 12 млрд евро путём приостановки так называемого «долгового тормоза».

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября руководство СДПГ единогласным решением выдвинуло Шольца кандидатом на переизбрание на пост канцлера. Утвердить это решение планируется на партийной конференции, назначенной на 11 января. Отмечается, что в СДПГ также обсуждали возможное выдвижение кандидатом в канцлеры министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, но он отказался.

Министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек 7 ноября объявил о распаде коалиционного правительства. Причиной стал отказ главы минфина Кристиана Линднера из Свободной демократической партии согласовать увеличение расходов из госбюджета на 2025 год на помощь Украине.

Пресс-служба президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера 13 ноября сообщила, что он одобрил 23 февраля 2025 года в качестве даты проведения досрочных выборов в бундестаг, если правительству Шольца вынесут вотум недоверия. Этот вопрос планируют рассмотреть в парламенте 16 декабря.

Шольц в сентябре заявил, что Германия не будет поставлять Taurus на Украину. Он сообщил о давлении, которое на него оказывают, требуя поставок Киеву дальнобойных ракет. По словам главы правительства ФРГ, он намерен оставаться на своих позициях.