Киев, 2 декабря, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом 2 декабря сообщил журнал Der Spiegel.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Визит Шольца в столицу Украины стал первым за последние два с половиной года.

Отмечается, что на встрече с Зеленским канцлер «скорее всего» затронет тему возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Журналисты издания указали, что это связано с риторикой избранного президента США Дональда Трампа, обещавшего как можно скорее добиться прекращения боевых действий.

По словам Шольца, на встрече он объявит о дополнительных поставках вооружений на сумму 650 млн евро, которые должны быть переданы в декабре.

Как сообщало ИА Регнум, предыдущий визит Шольца в Киев состоялся 14 февраля 2022 года. Переговоры прошли в Мариинском дворце в столице Украины.

4 ноября в Киев с необъявленным визитом прибыла глава МИД Германии Анналена Бербок. Она заверила украинскую сторону в поддержке со стороны Запада в зимний период. Бербок напомнила, что ФРГ расширила «зимний зонтик защиты», дополнительно выделив 170 млн евро на энергетическую помощь Украине. Помимо этого, по словам министра, Германия поддерживает киевский режим и в сфере противовоздушной обороны.

29 ноября Зеленский обсудил с немецким канцлером поддержку Киева со стороны Берлина, в первую очередь передачу средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Глава киевского режима также заявил, что канцлер ФРГ раскрыл ему подробности своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Шольц позвонил российскому лидеру 15 ноября, это был их первый за почти два года разговор. В ходе него Путин напомнил немецкому канцлеру об условиях Москвы, которые могут лечь в основу возможных договорённостей по Украине, и подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.