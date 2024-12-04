Москва, 4 декабря, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Социальные выплаты москвичам с 1 января 2025 года проиндексируют на 5,5%. Соответствующе постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается 4 декабря на портале mos.ru.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В частности, увеличат размеры единовременных и ежемесячных социальных выплат многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью или инвалидов с детства. Также на 5,5% проиндексируют выплаты студенческим семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, усыновителям, опекунам (попечителям) и приёмным семьям.

Кроме того, будут увеличены выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, юбилярам супружеской жизни, долгожителям в возрасте 100 лет и старше.

Минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала о планируемых масштабных индексациях пенсий. С 1 апреля 2025 года социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 14,75%. Выплаты получают пенсионеры, не имеющие достаточного стажа, инвалиды и потерявшие кормильца.

Кроме того, страховые пенсии проиндексируют с 1 января на 7,3% в соответствии с инфляцией за 2024 год.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому социальные пенсии с 1 апреля 2025 года будут составлять 15 456 рублей.

С 1 января 2024 года средняя пенсия в России составляет 23 405 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции.