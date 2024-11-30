Москва, 30 ноября, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому социальные пенсии с 1 апреля 2025 года будут составлять 15 456 рублей. Документ опубликован 30 ноября на официальном портале правовой информации.

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Бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2025–2027 годы предусматривает индексацию социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля на 14,75%.

В 2026 году выплаты увеличат на 4,5%, 2027 году — на 4%. Средний размер социальной пенсии на конец 2024 года составит 13 475 рублей, на конец 2025 года — 15 456 рублей.

Кроме того, с 1 января на 7,3% увеличатся страховая пенсия и фиксированная выплата к ней. В 2026 году они вырастут с 1 февраля на 4,5%, с 1 апреля на 5,5%. В 2027 году — с 1 февраля на 4%, с 1 апреля на 4,1%. Средний размер страховой пенсии по старости на конец 2024 года составит 22 376 рублей, на конец 2025 года — 24 059 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 января 2024 года средняя пенсия в России составляет 23 405 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что российским пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции.

По данным Социального фонда РФ, пенсионные выплаты с учётом индексации часть пенсионеров получит уже в декабре 2024 года. Это касается граждан, у которых по графику выплаты приходятся на начало месяца. Остальные пенсионеры получат индексированные выплаты в январе 2025 года.

Депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин выразил мнение, что пенсия неработающих граждан должна составлять не менее 40% от средней зарплаты на текущий момент. По его словам, это справедливый размер пенсии. Он уточнил, что этих денег будет достаточно для покрытия базовых потребностей в питании, одежде и жилье.