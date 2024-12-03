Москва, 3 декабря, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала о двух планируемых масштабных индексациях пенсий, написало агентство «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 14,75%. Такие выплаты получают пенсионеры, не имеющие достаточного стажа для страховой пенсии, инвалиды и потерявшие кормильца.

Страховые пенсии проиндексируются с 1 января на 7,3% в соответствии с инфляцией за 2024 год.

С 2025 года индексация пенсий возобновится для работающих пенсионеров на общих основаниях с неработающими, с учётом инфляции. С 2016 года индексация приостанавливалась для сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Для индексации в 2025 году к пенсии на 31 декабря 2024 года прибавят все пропущенные индексации за годы работы с 2016 года и рассчитают размер индексации. Полученный результат прибавят к фактической пенсии.

В 2025 году работающие пенсионеры получат пенсию с учётом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учётом индексации 2025, 2026 и 2027 годов.

Размер прибавки будет рассчитан с учётом всех индексаций, включая периоды приостановки индексации в 2016–2024 годах. Однако полную сумму индексации за эти годы пенсионеры получат только после выхода на пенсию.

Как сообщало ИА Регнум, россияне, получающие белую зарплату, могут рассчитывать на пенсию выше 50 тыс. рублей при некоторых условиях, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому социальные пенсии с 1 апреля 2025 года будут составлять 15 456 рублей.

С 1 января 2024 года средняя пенсия в России составляет 23 405 рублей. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции.