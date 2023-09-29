Москва, 29 сентября, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Средний размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2024 году может составить 23 405 рублей, сообщили 29 сентября в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей», — сказано в сообщении ведомства.

Также 29 сентября правительство России внесло в Госдуму законопроект, в соответствие с которым в 2024 году повысится средний размер пенсий как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

«Средний размер пенсионного обеспечения работающих получателей страховой пенсии увеличится на 1572 рубля (и составит — Прим. ред.) 22 605 рублей, средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1631 рубль (и составит — Прим. ред.) 23 449 рублей», — сказано в тексте законопроекта.

Военные пенсии с 1 октября 2024 года предполагается увеличить на 4,5%.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 11 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или подписавшие контракт для участия в специальной военной операции, будут получать полную компенсацию военной пенсии.

29 сентября правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2024–2026 годы. Основными приоритетами стали социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны и интеграция новых регионов, сообщили в пресс-службе правительства.

Доходы бюджета в 2024 году должны составить 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, в 2026 году — 34,1 трлн рублей. Расходы в 2024 году достигнут уровня 36,6 трлн рублей, в 2025 году — 34,4 трлн рублей, в 2026 году — 35,6 трлн рублей. В сравнении с трёхлетним бюджетом на 2023–2025 годы и доходы, и расходы на 2024–2025 годы пересмотрены в сторону повышения.