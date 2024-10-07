Москва, 7 октября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Российским пенсионерам с января 2025 года увеличат пенсии вследствие индексации на уровень инфляции, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов во время выступления в Совете Федерации 7 октября.

Александр Манзюк/ТАСС

«Пенсии работающим и неработающим пенсионерам будут увеличены с января следующего года на уровень инфляции в текущем году», — сообщил он.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция за 2024 год составит 7,3%. В результате перерасчёта средний размер страховой пенсии по старости должен увеличиться до 24 тыс. рублей. По состоянию на середину 2024 года средний размер страховой пенсии у работающих и неработающих пенсионеров составлял порядка 22,4 тыс. рублей.

Соответствующие средства заложены в проекте бюджета на следующие три года, согласно которому ещё несколько индексаций запланировано в 2026 и 2027 годах.

Как передавало ИА Регнум, с 1 октября в России повысят пенсии военным пенсионерам. Для них сумма индексации будет разной, так как этот коэффициент будет основываться на таких факторах, как звание, выслуга лет и денежное довольствие. Кроме того, с 1 октября размер пенсий вырастет у тех, кому в сентябре исполнилось 80 лет, а также тех, кто имеет первую группу инвалидности.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении пенсии для российских граждан старше 80 лет, а также для инвалидов первой группы, кроме инвалидов с детства. С 1 января 2025 года указанные категории людей начнут получать надбавку в 1200 рублей. Эти выплаты будут индексироваться каждый год.