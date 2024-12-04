Москва, 4 декабря, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Программа «Время героев» по поручению президента РФ Владимира Путина опубликовала почтовый адрес для подачи заявок на участие в ней, сообщается 4 декабря в Telegram-канале проекта.

Александр Кряжев/РИА Новости

Уточняется, что желающие участвовать в отборе могут направлять обращения не только через интернет, но и по почте. Организаторы проекта также напомнили, что военнослужащие, находящиеся на передовой, могут написать соответствующее письмо и отправить по этим каналам.

По почте заявки можно отправлять по адресу: 344 002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54, Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС.

В письме необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и текущую должность. Кроме того, также следует описать свой гражданский управленческий опыт и государственные награды, если они есть у бойца.

Ранее Владимир Путин провёл в Центре инновационных технологий и ортопедии встречу с военнослужащими, которые после ранения проходят реабилитацию в учреждении. На мероприятии глава государства отметил, что участники спецоперации могут отправить заявку на участие в программе «Время героев» по почте.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября было объявлено о формировании второго потока обучения по программе «Время героев». 2 декабря стало известно, что после этого поступило 10 тыс. заявок.

2 декабря появилась информация, что участник программы «Время героев» капитан Павел Якушев назначен советником заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом». После завершения первого модуля подготовки он проходил стажировку под наставничеством генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва.

3 декабря кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королёв получил назначение на должность заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга. Королёв проходил стажировку у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и по её итогам получил приглашение занять должность в городском правительстве.

Также сообщалось о назначениях других участников первого потока программы «Время героев». Так, Артём Жога стал полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, Евгений Первышов — врио губернатора Тамбовской области, Артур Орлов — руководителем «Движения первых», Алексей Кондратьев — членом Совета Федерации.

Кроме того, новые назначения также получили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Спикером городской думы Нижнего Новгорода стал Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.

1 ноября участник программы «Время героев» Сергей Жигалкин был назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. При этом Мария Костюк, руководившая программой «Время героев», стала временно исполнять обязанности губернатора Еврейской автономной области.