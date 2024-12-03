Москва, 3 декабря, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Центр инновационных технологий в ортопедии (АО «ЦИТО»), где проходят реабилитацию военнослужащие, которые получили ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Максим Блинов/РИА Новости

Посещение учреждения главой государства проходит в Международный день инвалидов, который отмечается каждый год 3 декабря по инициативе ООН, объявленной в 1992 году. В этом центре также производятся протезы для тех бойцов, которые пережили ампутацию.

С 2022 года АО «ЦИТО» выпустило более 5 тыс. протезов верхних и нижних конечностей. Для изготовления протезно-ортопедических изделий центр активно применяет компоненты собственного производства.

АО «ЦИТО» было основано в 19 623 году. Учреждение является одним из ведущих предприятий медицинской промышленности и реабилитационной сферы в РФ. Оно выпускает широкий ассортимент средств реабилитации, включая высокотехнологичные протезы и ортопедические аппараты, в том числе и с микропроцессорным управлением.

Центр также производит более 500 видов имплантатов и комплектующие для протезно-ортопедических изделий. Предприятие в своей работе опирается на комплексный непрерывный подход к системе реабилитации и абилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.

Над протезированием и реабилитацией в центре работают 12 врачей, 12 инженеров-протезистов, 29 техников-протезистов и механиков ПОИ.

В 2024 году предприятие планирует начать выпуск имплантатов для первичной и ревизионой артропластикики тазобедренных суставов и системы внеочаговой фиксации, в 2025 году — имплантаты для первичной и ревизионной артропластики коленного сустава, а также имплантаты для артропластики плечевого сустава, в 2026 году — имплантаты для спинальной хирургии.

Как сообщало ИА Регнум, 1 января Владимир Путин провёл встречу в филиале №2 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского с участниками спецоперации, получившими ранения в ходе выполнения задач СВО. В беседе с ними глава государства коснулся вопроса прохождения военно-врачебных комиссий.

в середине марта Владимир Путин поручил представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников специальной военной операции. Поручение было дано правительству РФ совместно с фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

В июне министр обороны РФ Андрей Белоусов провёл совещание по вопросам медицинского обеспечения участников СВО. Он отметил, что министерствам необходимо построить эффективную систему отношений для наилучшего оказания медицинской помощи военным.