Москва, 2 декабря, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Более 10 тыс. заявок поступило в ходе формирования второго потока обучения по программе «Время героев». Об этом 2 декабря сообщается в Telegram-канале проекта.

Мария Девахина/РИА Новости

Отмечается, что ещё 286 человек, зарегистрированных в ходе отбора на первый поток весной 2024 года, обновили данные о своих достижениях и званиях в личных кабинетах.

Сенатор, член общественного совета программы «Время героев» Александр Карелин отметил важность участия героев и ветеранов специальной военной операции в развитии России.

«Участники СВО — люди волевые, мужественные, дисциплинированные, с обострённым чувством справедливости и любви к России. Программа «Время героев» создаёт возможность подтвердить знания, обрести единомышленников, найти применение своему богатому разноплановому опыту и продолжить служить Родине в мирной жизни», — сказал он.

По словам военкора Евгения Поддубного, такие темпы регистрации говорят об актуальности и значимости президентской программы.

«Успешная реализация программы для первого потока обучения, большое количество значимых назначений по его итогам добавили интереса. Высокие темпы регистрации на отбор во второй поток тому яркое подтверждение», — отметил он.

Согласно статистике, две трети дополнительно зарегистрированных участников входят в возрастную категорию от 30 до 45 лет. В частности, наиболее многочисленная группа — это участники в возрасте от 35 до 40 лет (24,2%), участники от 30 до 35 лет составляют 19,5%, а от 40 до 45 лет — 19,3%.

Как передавало ИА Регнум, 14 ноября состоялась заседание Общественного совета программы «Время героев», в ходе которого было объявлено о формировании второго потока обучения. Приём заявок продлится до 15 января 2025 года.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента РФ Владимира Путина. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

14 июня Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» и пообщался с участниками первого потока. Он отметил, что программу готовили на основании обучения по линии Генерального штаба, где предусмотрено обучение курсами по 1,5 месяца, а между ними — возвращение в войска на полгода с дистанционным обучением. Российский лидер, увидев, что большинство планирует вернуться на фронт, призвал пока не возвращаться в зону спецоперации, а продолжать обучение.