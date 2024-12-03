Санкт-Петербург, 3 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Кавалер ордена Мужества и участник первого потока программы «Время героев» капитан 2-го ранга Николай Королёв получил назначение на должность заместителя председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Время героев».

«Время героев» Николай Королев

В мае 2024 года Николай стал участником первого потока программы, инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. Королёв проходил стажировку у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и по её итогам получил приглашение занять должность в правительстве Северной столицы.

«Первую стажировку я прошел в своем родном городе, Санкт-Петербурге. Полученные знания позволили иначе взглянуть на то, как осуществляется управление городом. Применение уникального опыта участников СВО привносит новый подход к решению задач и способствует повышению эффективности управленческой команды», — прокомментировал он участие в программе.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению главы государства. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.

Как ранее передавало ИА Регнум, участник программы «Время героев» капитан Павел Якушев назначен советником заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом». Там он будет заниматься патриотическим воспитанием персонала.

4 ноября президент России назначил ещё одного участника программы, экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области. Назначения на ответственные должности получили также Артём Жога, Артур Орлов, Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Алексей Кондратьев, Евгений Чинцов и другие.