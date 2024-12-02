Москва, 2 декабря, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев» капитан Павел Якушев назначен советником заместителя генерального директора госкорпорации «Росатом». Об этом 2 декабря сообщается на сайте проекта.

Отмечается, что в мае Якушев стал одним из 83 участников первого потока программы «Время героев». После завершения первого модуля он проходил стажировку под наставничеством генерального директора «Росатома» Алексея Лихачёва.

Теперь он получил приглашение занять должность советника заместителя гендиректора «Росатома» по персоналу по патриотическому воспитанию.

Комментируя назначение, Якушев отметил, что программа «Время героев» объединила людей, прошедших боевые действия, умеющих работать в команде, обладающих навыками управления в сложных условиях и готовых прийти на помощь.

«Мастер-классы и тренинги, которые мы проходим при участии высших должностных лиц государства, ведущих экспертов в разных областях и высококвалифицированных специалистов, помогли мне лучше понять основные нюансы государственной гражданской службы. Я получил ценные знания и навыки, которые пригодятся мне в будущем», — сказал он.

Также Якушев рассказал о том, как прошла его стажировка в «Росатоме» под руководством Лихачёва.

«Алексей Евгеньевич опытный и знающий руководитель, который всегда готов помочь и поделиться своими знаниями и опытом. Он подготовил план моей стажировки таким образом, чтобы она помогла мне раскрыть мои сильные стороны и понять тонкости работы. Мне позволили увидеть, как работает ведущая госкорпорация России», — отметил военный.

Он сообщил, что будет работать над продвижением инициатив, связанных с поддержкой ветеранов специальной военной операции и атомной промышленности, а также их семей. Кроме того, особое внимание планируется уделить поддержке молодых специалистов и их проектов.

Как передавало ИА Регнум, что 4 ноября президент РФ Владимир Путин назначил участника программы «Время героев», экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области.

Ранее назначения на ответственные должности получили и другие участники программы «Время героев». Артём Жога, который был председателем Народного совета ДНР, назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».

Кроме того, назначения получили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев.

Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению Владимира Путина. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.