Южно-Сахалинск, 1 ноября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Участник программы «Время героев» Сергей Жигалкин назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. Об этом 1 ноября сообщается в Telegram-канале проекта.

РИА Новости. Александр Казаков/POOL

Отмечается, что после первого модуля обучения он приступил к стажировке на государственной службе под руководством губернатора региона Валерия Лимаренко.

«Благодаря своей военной службе имею опыт управления большим количеством человек, но, безусловно, эти навыки необходимо отточить и скорректировать некоторые подходы к работе», — сказал Жигалкин.

Он добавил, что нужно сделать упор на современные методы и технологии управления, которые будут наиболее эффективны на госслужбе. По его словам, «Время героев» — прекрасный шанс поработать над этими важными качествами.

Жигалкин является кавалером ордена Мужества, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью Суворова. В мае 2024 года он стал участником программы «Время героев».

Как передавало ИА Регнум, 2 октября 10 участников программы «Время героев» получили новые назначения и ответственные должности. Артём Жога, который был председателем Народного совета ДНР, назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».

Кроме того, назначения получили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.