Москва, 14 ноября, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Высшая школа государственного управления Президентской академии (РАНХиГС) начинает формирование второго потока обучения по программе «Время героев». Об этом 14 ноября сообщается на сайте проекта.

Времягероев.рф.

В ходе заседания Общественного совета программы «Время героев» было объявлено о начале формирования второго потока обучения на магистерской программе и подведены итоги второго модуля первого потока, который завершился 5 ноября.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что отбор участников второго потока будет осуществляться из разных категорий.

«По итогам отбора на первый поток программы у нас уже есть группа участников с хорошими оценками. Они успели подать заявку, но набор на поток был уже завершён. Они автоматически становятся участниками нового отбора. Все заявления, поданные весной этого года, мы засчитываем», — сказал он.

Кириенко отметил, что также добавляются участники, которые весной не полностью прошли регистрацию. Таких набралось 700–800 человек, теперь они смогут пройти отбор на второй поток.

Также, по его словам, есть группа участников, которые отличились в ходе боевых действий, но на момент формирования первого потока им не хватало знаний и квалификации. Им предложили программу заочного дистанционного обучения, которую прошли несколько тысяч человек. У них есть второй шанс попасть в основной состав программы «Время героев».

«Кроме этих трёх категорий мы объявляем отбор второго потока для тех, кто весной вообще не услышал, не поверил, не подумал. Мы говорим им: «Добро пожаловать на программу», — обратился Кириенко.

Он также объявил, что приём заявок для новых участников начнётся 15 ноября и продлится до 15 января 2025 года.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров подвёл итоги второго модуля обучения первого потока.

«Недавно завершился второй образовательный модуль программы, по результатам которого мы видим искреннюю вовлечённость участников в обучение и желание развивать свои профессиональные компетенции. Уже во время обучения 12 человек из первого потока получили назначения на новые должности, в том числе руководителей регионов. Уверен, что это только начало и все участники смогут проявить себя и мы увидим впечатляющие результаты», — сказал он.

Весной 2024 года для участия в программе «Время героев» было подано более 44 тыс. заявок, из них в первый поток обучения попали 83 человека. Они отбирались по таким критериям, как личные заслуги, мужество и проявленный героизм, управленческий опыт и потенциал.

Весной 2025 года состоится заседание Общественного совета, на котором будет утверждён состав следующего потока обучения по программе «Время героев».

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. 14 июня президент России Владимир Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» и пообщался с участниками первого потока программы.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября 10 участников программы «Время героев» получили новые назначения и ответственные должности. Артём Жога, который был председателем Народного совета ДНР, назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».

Кроме того, назначения получили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.

1 ноября участник программы «Время героев» Сергей Жигалкин был назначен заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. 5 ноября руководитель программы «Время героев» Мария Костюк стала врио главы Еврейской автономной области.