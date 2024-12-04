Сеул, 4 декабря, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Высшее руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на фоне ситуации с введением и последующей отменой военного положения в стране одновременно подало в отставку. Об этом написало 4 декабря агентство агентство Yonhap.

Andrew Currie Сеул. Южная Корея

«Начальники управлений и старшие секретари одновременно подали в отставку», — говорится в пресс-релизе.

Решение об отставке было принято на заседании под председательством главы администрации президента Чон Чжин Сока.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КНДР сил и защиты свободного конституционного порядка.

Военнокомандующий Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также был введён контроль над всеми СМИ. Вскоре в Сеуле появилась военная техника. По словам очевидцев, несколько колонн бронетехники направилось к зданию Национальной ассамблеи.

Правительство Южной Кореи проголосовало и утвердило предложение Юн Сок Ёля отменить военное положение. Всех привлечённых к обеспечению военного положения военнослужащих отозвали, они вернулись на места базирования. Также расформировали командование военным положением.

Глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун выразил сожаление и извинился за решение президента о введении военного положения в стране.

Ведущая партия южнокорейской оппозиции (Демократическая) считает, что если президент страны Юн Сок Ёль не уйдёт в отставку, она начнёт процедуру импичмента.