Сеул, 3 декабря, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Контроль над всеми средствами массовой информации (СМИ) и печатными изданиями введён в Южной Корее на фоне действия в стране военного положения, говорится в указе командующего этим режимом Пак Ан Су.

«Все СМИ и печатные издания попадают под контроль Командования военным положением…», — отмечается в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в республике военное положение. Об этом он объявил в ходе телевизионного обращения к гражданам. Глава государства назвал этот шаг «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей», а также поддержания устойчивости страны от действий антигосударственных сил.

Агентство Yonhap распространило данные, согласно которым ночью 3 декабряпрезидент провёл экстренное совещание, после чего он заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа. Журналисты уточнили, что оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору республики.

Позже Пак Ан Су проинформировал о приостановке работы парламента и политических партий в Южной Кореи. Также на время действия военного положения в стране будет действовать запрет на проведение митингов.