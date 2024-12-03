Сеул, 4 декабря, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун выразил сожаление и извинился за решение президента Юн Сок Ёля о введении военного положения в стране. Об этом сообщил телеканал YTN.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

По информации СМИ, Хан Дон Хун сказал журналистам, что ему «очень жаль, что это произошло».

«Неконституционное и незаконное военное положение отменено», — заявил политик.

Лидер партии добавил, что военным и полиции будет незаконно осуществлять государственную власть на основании этого военного положения.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Южной Кореи проголосовало и утвердило предложение президента страны Юн Сок Ёля отменить военное положение. Всех привлечённых к обеспечению военного положения военнослужащих отозвали, они вернулись на места базирования. Также расформировали командование военным положением.

3 декабря президент Южной Кореи ввёл в стране военное положение. Ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа. По словам главы государства, введение военного положения стало «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил». Юн Сок Ёль добавил, что военное положение может доставить неудобства населению, однако руководство страны постарается эти неудобства минимизировать. При этом во внешней политике республики «никаких изменений нет», отмечал он.

Командующий военным положением генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также введён был контроль за всеми СМИ. Представители Вооружённых сил Южной Кореи заявили, что целью введения военного положения является борьба с антигосударственными силами.

Ведущая оппозиционная партия Южной Кореи (Демократическая) призвала привлечь Юн Сок Ёля к ответственности за введение военного положения. Представитель партии Ким Мин Сок подчеркнул, что глава государства нарушил конституцию страны и должен за это ответить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тревожной ситуацию в Южной Корее после введения военного положения.

Посольство РФ в Сеуле призвало россиян в Южной Корее отказаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности.