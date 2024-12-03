Сеул, 3 декабря, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий, сообщает 3 декабря агентство Yonhap.

Daniel Kalker / dpa / Globallookpress.com

Пак Ан Су — начальник штаба сухопутных войск Республики Корея. Командующим его назначили после введения военного положения.

Запрет на деятельность Национального собрания, политических партий и объединений, а также на проведение митингов, который Пак Ан Су ввёл своим первым указом, будет действовать до конца военного положения. Кроме того, на этот период установлен контроль над всеми СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КДНР сил и защиты свободного конституционного порядка. По словам президента, военное положение может доставить неудобства населению, но власти постараются свести их к минимуму. Он также отметил, что во внешней политике республики «никаких изменений нет».

Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. Он заявил, что оппозиция ведёт антигосударственную деятельность и готовит мятеж. Отмечалось, что оппозиционная Демократическая партия пыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Южнокорейское министерство обороны созвало совещание первых лиц военного руководства, на котором их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.