Сеул, 4 декабря, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи утвердило предложение президента страны Юн Сок Ёля отменить военное положение. Об этом 4 декабря сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По данным журналистов, правительство проголосовало за отмену военного положения. Всех привлечённых к обеспечению военного положения военнослужащих отозвали, они вернулись на места базирования. Также расформировали командование военным положением.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря президент Южной Кореи ввёл в стране военное положение. Ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа. По словам главы государства, введение военного положения стало «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил». Юн Сок Ёль добавил, что военное положение может доставить неудобства населению, однако руководство страны постарается эти неудобства минимизировать. При этом во внешней политике республики «никаких изменений нет», отмечал он.

Командующий военным положением генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также вводили контроль за всеми СМИ. Представители Вооружённых сил Южной Кореи заявили, что целью введения военного положения является борьба с антигосударственными силами.

Ведущая оппозиционная партия Южной Кореи (Демократическая) призвала привлечь Юн Сок Ёля к ответственности за введение военного положения. Представитель партии Ким Мин Сок подчеркнул, что глава государства нарушил конституцию страны и должен за это ответить.