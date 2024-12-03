Сеул, 3 декабря, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Военная техника появилась на улицах столицы после объявления военного положения в Южной Корее, офицеры приказали всем батальонам находиться в состоянии боевой готовности из-за протестов. Об этом сообщается в корейских социальных сетях.

Социальные сети

Очевидцы передают, что несколько колонн спецтехники проехали в сторону национальной ассамблеи, где сейчас протестующие пытаются прорваться к главному зданию.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Он заявил, что хочет искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок. По словам президента, военное положение является «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил».

По данным агентства Yonhap, ночью Юн Сок Ёль провёл экстренное совещание, на котором заявил об организации мятежа. Отмечается, что оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны.

Командующий военным положением начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Он также ввёл запрет на проведение митингов. Кроме того, был установлен контроль над всеми средствами массовой информации (СМИ) в стране.