Сеул, 3 декабря, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, передаёт местное агентство Yonhap.

Рамиль Ситдиков/ РИА Новост

«Я объявляю военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — заявил президент в ходе своего телевизионного обращения к народу.

По словам главы государства, введение военного положения является «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил». Юн Сок Ёль уточнил, что военное положение может доставить неудобства населению, однако руководство страны постарается эти неудобства минимизировать. Президент также отметил, что во внешней политике республики «никаких изменений нет».

По данным агентства, президент ночью провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа. Отмечено, что оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны.

Уточняется также, что южнокорейское минобороны созвало совещание первых лиц военного руководства, их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.