Сеул, 4 декабря, 2024, 02:40 — ИА Регнум. Ведущая партия южнокорейской оппозиции (Демократическая) считает, что если президент страны Юн Сок Ёль не уйдёт в отставку, она начнёт процедуру импичмента. Об этом сообщил телеканал YTN.

Иван Шилов ИА REGNUM Юн Сок Ёль

«Демократическая партия заявила, что если президент Юн Сок Ёль немедленно не уйдет в отставку, она начнёт процедуру импичмента в соответствии с волей народа», — говорится в сообщении СМИ.

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, введённого 3 декабря президентом. По конституции глава государства был обязан без промедления отменить военное положение, но президент выступил с обращением лишь спустя несколько часов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа.

По словам главы государства, введение военного положения стало «неизбежной мерой для обеспечения свободы и безопасности людей, а также устойчивости страны от действий антигосударственных сил».

Ведущая оппозиционная партия Южной Кореи призвала привлечь Юн Сок Ёля к ответственности за введение военного положения. Представитель партии Ким Мин Сок подчеркнул, что глава государства нарушил конституцию страны и должен за это ответить.

Правительство Южной Кореи проголосовало и утвердило предложение Юн Сок Ёля отменить военное положение. Всех привлечённых к обеспечению военного положения военнослужащих отозвали, они вернулись на места базирования. Также расформировали командование военным положением.

Глава правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун выразил сожаление и извинился за решение президента о введении военного положения в стране.