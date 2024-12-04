Вашингтон, 4 декабря, 2024, 04:15 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп через адвокатов подал ходатайство в суд Нью-Йорка с просьбой прекратить дело о выплате порноактрисе Сторми Дэниэлс, сославшись на решение главы Белого дома Джо Байдена о помиловании своего сына Хантера. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Адвокаты Трампа Тодд Бланш и Эмиль Боув отметили, что заявление Байдена о том, что его сын подвергся «избирательному и несправедливому преследованию», применимо и к избранному президенту», — уточнили журналисты.

Защита считает, что дело никогда не было бы возбуждено, если бы не политические взгляды Трампа и не политическая угроза, которую он представляет для коррумпированных политиков в Вашингтоне и за его пределами.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Байден подписал указ о помиловании сына Хантера по двум уголовным делам. Американский лидер пошёл на такой шаг, несмотря на неоднократные уверения в том, что не воспользуется своими полномочиями, чтобы избавить сына от тюрьмы. Байден подчеркнул, что Хантер стал мишенью исключительно из-за политического давления.

После помилования Хантер Байден объявил о решении посвятить жизнь помощи людям с зависимостями. По его словам, он ведёт трезвый образ жизни уже более пяти лет.

Дональд Трамп заявил, что это помилование является злоупотреблением властью и грубым нарушением правосудия.

30 мая жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло обвинительный вердикт Трампу в подлоге финансовой документации в собственной компании Trump Organization с целью выплаты $130 тысяч бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.