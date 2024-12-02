Вашингтон, 2 декабря, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Посвятить жизнь помощи людям с зависимостями решил после помилования Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена. Его слова 1 декабря приводит агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

«Я признал [свою вину] и взял на себя ответственность за ошибки в самые мрачные дни периода зависимости — ошибки, которые были использованы, чтобы публично унизить и опозорить меня и мою семью в политических целях», — заявил Хантер Байден.

Сын президента США добавил, что ведёт трезвый образ жизни уже более пяти лет. Хантер Байден подчеркнул, что не намерен воспринимать помилование «как должное» и теперь собирается посвятить свою жизнь помощи тем, «кто всё ещё болен и страдает».

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Байден подписал указ о помиловании сына Хантера Байдена по двум уголовным делам. Американский лидер пошёл на такой шаг, несмотря на неоднократные уверения в том, что не воспользуется своими полномочиями, чтобы избавить сына от тюрьмы. Байден подчеркнул, что его сын стал мишенью исключительно из-за политического давления.

В начале декабря 2023 года сыну американского лидера Байдена предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. В сентябре текущего года Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения. Вынесение приговора по этому делу намечено на 16 декабря, Хантеру Байдену могло грозить до 17 лет тюрьмы.

11 июня текущего года суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении оружия.

Байден-младший обвиняется также в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью. Сыну Байдена могло грозить до 25 лет лишения свободы по данному делу.