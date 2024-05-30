В Нью-Йорке жюри присяжных признало Трампа виновным по делу о подлоге
Нью-Йорк, США, 31 мая, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп признан виновным по делу о подлоге финансовой документации компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом 30 мая сообщает телеканал CBC News.
Жюри присяжных, состоящее из 12 жителей Нью-Йорка, установило, что Трамп нарушил закон, фальсифицировав деловые записи, чтобы скрыть выплату в размере 130 000 долларов звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс перед выборами 2016 года. Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения.
Таким образом, Трамп стал первым в истории США экс-президентом, признанным виновным по уголовному делу. Следующим этапом в судебном процессе станет вынесение приговора по делу. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных политику обвинений — 136 лет лишения свободы. Трамп вправе обжаловать обвинительное решение, но оно не помешает ему баллотироваться на пост президента США.
Трамп, ожидавший вердикта присяжных возле зала суда, в разговоре с журналистами назвал вынесенное решение «позором», а сам судебный процесс «сфальсифицированным» и пообещал оспорить вердикт.
«Настоящий приговор народ вынесет 5 ноября, и они знают, что здесь произошло, и все знают, что здесь произошло. Мы будем бороться до конца», — заявил Трамп. 5 ноября — дата предстоящих президентских выборов в США, а политик-республиканец является одним из кандидатов на пост главы государства.
Ранее ИА Регнум сообщало, что накануне, 29 мая, на суде в Нью-Йорке по делу экс-президента США Дональда Трампа присяжные разошлись без вынесения вердикта. Жюри присяжных совещалось несколько часов, но решение так и не было вынесено.
Личности всех 12 присяжных держатся в строгом секрете. Им запрещено посещать интернет-сайты, искать дополнительную информацию по делу в Сети, читать новости о судебном разбирательстве в газетах и смотреть по телевизору. Судья дополнительно попросил присяжных ни с кем не обсуждать детали дела и не давать информацию за вознаграждение.