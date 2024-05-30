Нью-Йорк, США, 31 мая, 2024, 00:42 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп признан виновным по делу о подлоге финансовой документации компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс. Об этом 30 мая сообщает телеканал CBC News.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

Жюри присяжных, состоящее из 12 жителей Нью-Йорка, установило, что Трамп нарушил закон, фальсифицировав деловые записи, чтобы скрыть выплату в размере 130 000 долларов звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс перед выборами 2016 года. Трамп признан виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Таким образом, Трамп стал первым в истории США экс-президентом, признанным виновным по уголовному делу. Следующим этапом в судебном процессе станет вынесение приговора по делу. Максимально возможное наказание по совокупности предъявленных политику обвинений — 136 лет лишения свободы. Трамп вправе обжаловать обвинительное решение, но оно не помешает ему баллотироваться на пост президента США.

Трамп, ожидавший вердикта присяжных возле зала суда, в разговоре с журналистами назвал вынесенное решение «позором», а сам судебный процесс «сфальсифицированным» и пообещал оспорить вердикт.

«Настоящий приговор народ вынесет 5 ноября, и они знают, что здесь произошло, и все знают, что здесь произошло. Мы будем бороться до конца», — заявил Трамп. 5 ноября — дата предстоящих президентских выборов в США, а политик-республиканец является одним из кандидатов на пост главы государства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что накануне, 29 мая, на суде в Нью-Йорке по делу экс-президента США Дональда Трампа присяжные разошлись без вынесения вердикта. Жюри присяжных совещалось несколько часов, но решение так и не было вынесено.

Личности всех 12 присяжных держатся в строгом секрете. Им запрещено посещать интернет-сайты, искать дополнительную информацию по делу в Сети, читать новости о судебном разбирательстве в газетах и смотреть по телевизору. Судья дополнительно попросил присяжных ни с кем не обсуждать детали дела и не давать информацию за вознаграждение.