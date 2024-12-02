Вашингтон, 2 декабря, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Помилование Хантера Байдена его отцом, действующим главой Белого дома Джо Байденом, является злоупотреблением и нарушением правосудия. С соответствующим заявлением выступил избранный президент США Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

«Включает ли помилование, данное Джо Хантеру, «заложников» 6 января, которые уже несколько лет находятся в заключении? Такое злоупотребление и нарушение правосудия!» — прокомментировал Трамп решение Байдена в соцсети Truth Social.

В качестве «заложников» избранный президент упомянул о событиях 2021 года, когда арестовали участников нападения на Капитолий.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным статьям, заявив, что это решение принималось из-за несправедливости и предвзятости судебного преследования. По словам Байдена-старшего, его шаг продиктован не только семейными мотивами. Он пояснил, что верит в правосудие, но в процесс могла вмешаться политика, которая и привела к судебной ошибке. Хантер стал мишенью исключительно из-за политического давления, подчеркнул глава Белого дома.

После помилования Хантер Байден объявил о решении посвятить жизнь помощи людям с зависимостями. По его словам, он ведёт трезвый образ жизни уже более пяти лет.

В июне суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении огнестрельного оружия. Его обвинили в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью.

По всем пунктам обвинения сыну президента США грозило до 25 лет тюремного заключения и штраф в размере до 750 тыс. долларов. После решения суда Джо Байден заявил, что не намерен препятствовать обвинительному приговору в отношении своего сына и не собирается даровать ему помилование.