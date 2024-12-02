Вашингтон, 2 декабря, 2024, 03:57 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден принял решение о помиловании своего сына Хантера Байдена по двум уголовным делам. Об этом 1 декабря говорится в заявлении американского лидера, распространённом пресс-службой Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байден

«Я подписал указ о помиловании моего сына Хантера. С того дня, как я вступил в должность, я говорил, что не буду вмешиваться в принятие решений министерством юстиции, и я сдержал своё слово, даже когда наблюдал за тем, как моего сына избирательно и несправедливо преследуют в судебном порядке», — отмечается в документе.

Помилование касается дел о незаконном хранении оружия и неуплате налогов. Президент США указал, что принял решение после долгих размышлений. По словам главы Белого дома, его шаг продиктован не только семейными мотивами, он пояснил, что верит в правосудие, но полагает, что в процесс вмешалась политика и привела к судебной ошибке.

«Надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришёл к такому решению», — добавил американский лидер.

Байден подчеркнул, что его сын стал мишенью исключительно из-за политического давления.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявили адвокаты сына действующего президента США Байдена, победа Дональда Трампа на президентских выборах угрожает будущему Хантера Байдена.

Отмечается, что доклад адвокатов сына президента США больше напоминает обращение к самому главе Белого дома, у которого есть право помиловать своего сына до конца президентского срока, но который, по его словам, не собирается этого делать.

В начале декабря 2023 года сыну американского лидера Байдена предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. В сентябре текущего года Хантер Байден признал вину по всем девяти пунктам обвинения. Вынесение приговора по этому делу намечено на 16 декабря, Хантеру Байдену могло грозить до 17 лет тюрьмы.

11 июня текущего года суд присяжных признал Хантера Байдена виновным в рамках дела о нарушениях при хранении оружия.

Байден-младший обвиняется также в том, что он солгал о неупотреблении каких-либо запрещённых наркотических средств за месяц до приобретения огнестрельного оружия и на момент владения им. Утверждается, что на момент покупки он боролся с наркотической зависимостью. Сыну Байдена могло грозить до 25 лет лишения свободы по данному делу.