Сеул, 3 декабря, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Председатель Национального собрания Южной Кореи У Вон Сик направил властям и силовикам официальное уведомление о необходимости отменить введенное ранее главой государства военное положение. Об этом без подробностей сообщил телеканал YTN.

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«У Вон Сик направил извещение об отмене военного положения президенту Юн Сок Ёлю и минобороны», — отмечает телеканал.

Как сообщало ИА Регнум, ведущая оппозиционная партия Южной Кореи (Демократическая) призвала привлечь Юн Сок Ёля к ответственности за введение военного положения. Соответствующее заявление сделал представитель партии Ким Мин Сок.

Отмечается, что Юн Сок Ёль нарушил конституцию страны и должен за это ответить.

3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа.

Ранее оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Минобороны Южной Кореи созвало совещание первых лиц военного руководства, их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.

Командующий военным положением генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также был введён контроль за всеми СМИ. Представители Вооружённых сил Южной Кореи заявили, что целью введения военного положения является борьба с антигосударственными силами.

Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал граждан страны объединиться и защитить работу парламента страны. Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хук обратился к военным с призывом отказаться от соблюдения военного положения, политик заявил, что президент ввёл военное положение незаконно. Парламент страны проголосовал против введения военного положения.

Посольство РФ в Сеуле призвало россиян в Южной Корее отказаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности. В соцсетях жители страны сообщили, что на улицах Сеула появилась военная техника. Офицеры приказали всем батальонам находиться в состоянии боевой готовности из-за протестов.