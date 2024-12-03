Парламент Южной Кореи известил президента об отмене военного положения
YTN: парламент Южной Кореи известил президента об отмене военного положения
Сеул, 3 декабря, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Председатель Национального собрания Южной Кореи У Вон Сик направил властям и силовикам официальное уведомление о необходимости отменить введенное ранее главой государства военное положение. Об этом без подробностей сообщил телеканал YTN.
«У Вон Сик направил извещение об отмене военного положения президенту Юн Сок Ёлю и минобороны», — отмечает телеканал.
Как сообщало ИА Регнум, ведущая оппозиционная партия Южной Кореи (Демократическая) призвала привлечь Юн Сок Ёля к ответственности за введение военного положения. Соответствующее заявление сделал представитель партии Ким Мин Сок.
Отмечается, что Юн Сок Ёль нарушил конституцию страны и должен за это ответить.
3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа.
Ранее оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Минобороны Южной Кореи созвало совещание первых лиц военного руководства, их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.
Командующий военным положением генерал Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также был введён контроль за всеми СМИ. Представители Вооружённых сил Южной Кореи заявили, что целью введения военного положения является борьба с антигосударственными силами.
Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал граждан страны объединиться и защитить работу парламента страны. Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хук обратился к военным с призывом отказаться от соблюдения военного положения, политик заявил, что президент ввёл военное положение незаконно. Парламент страны проголосовал против введения военного положения.
Посольство РФ в Сеуле призвало россиян в Южной Корее отказаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности. В соцсетях жители страны сообщили, что на улицах Сеула появилась военная техника. Офицеры приказали всем батальонам находиться в состоянии боевой готовности из-за протестов.