Сеул, 3 декабря, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Лидер правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила» Хан Дон Хук призвал военных отказаться от соблюдения военного положения, сообщает агентство Yonhap.

Kim Jae-Hwan/Global Look Press Хан Дон Хук

«Военные не должны следовать неконституционному объявлению военного положения», — передаёт его слова агентство.

По словам политика, президент страны Юн Сок Ёль ввёл военное положение незаконно.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна якобы для искоренения ориентированных на КДНР сил и защиты свободного конституционного порядка. По словам президента, военное положение может доставить неудобства населению, но власти постараются свести их к минимуму. Он также отметил, что во внешней политике республики «никаких изменений нет».

Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. Он заявил, что оппозиция «ведёт антигосударственную деятельность и готовит мятеж». Отмечалось, что оппозиционная Демократическая партия пыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Южнокорейское министерство обороны созвало совещание первых лиц военного руководства, на котором их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.

При этом накануне агентством Рёнхап был опубликован соцопрос, согласно которому рейтинг президента Юн Сок Ёля оказался на рекордно низком уровне в 25%. В свою очередь негативная оценка действий президента достигла 71,0%. Рейтинг президентской партии «Силы народа» — 32,3%, а оппозиционной Демократической партии — 45,2%. Демократическая партия, победившая на выборах в парламент весной этого года, уже заявила, что отказывается признавать президента и намерена попытаться отменить военное положение. Отмена военного положения возможна в случае если все дупутаты за это проголосуют.

Пока же командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также был введён контроль над всеми СМИ. Вскоре в Сеуле появилась военная техника. По словам очевидцев, несколько колонн бронетехники направилось к зданию национальной ассамблеи.