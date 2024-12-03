Сеул, 3 декабря, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Посольство РФ в Сеуле призвало россиян в Южной Корее отказаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности, на фоне введения военного положения в стране. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Lee Jin-man/AP/TASS

«В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что посольство следит за развитием ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Юн Сок Ёль ввёл в Южной Корее военное положение. Он заявил, что такая мера нужна для искоренения ориентированных на КДНР сил и защиты свободного конституционного порядка. По словам президента, военное положение может доставить неудобства населению, но власти постараются свести их к минимуму. Он также отметил, что во внешней политике республики «никаких изменений нет».

Решение о военном положении президент принял после экстренного ночного совещания. Он заявил, что оппозиция ведёт антигосударственную деятельность и готовит мятеж. Отмечалось, что оппозиционная Демократическая партия пыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Южнокорейское министерство обороны созвало совещание первых лиц военного руководства, на котором их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.

Вскоре командующий военным положением в Южной Корее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также был введён контроль над всеми СМИ.