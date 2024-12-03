Сеул, 3 декабря, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Бывший президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал граждан страны объединиться и защитить работу парламента страны, чтобы таким образом спасти демократию в республике.

(сс) Republic of Korea Armed Forces

«Демократия в Республике Корея находится в тяжёлом положении. Мы надеемся, что Национальное собрание оперативно примет меры, чтобы защитить нашу разрушающуюся демократию», — написал экс-глава государства на своей странице в Х (Twitter).

Представители вооружённых сил Южной Кореи в свою очередь заявили, что целью введения военного положения в стране является борьба с антигосударственными силами.

«Следующие положения вводятся на всей территории Республики Корея с 23.00 (17.00 мск — Прим. ред.) 3 декабря 2024 года для защиты либеральной демократии от угрозы смены режима в Республике Корея антигосударственными силами, ведущими тайную агитацию внутри свободной Республики Корея», — сказано в указе №1 командования военным положением, подписанном командующим Пак Ан Су.

В указе отмечено, что военные постараются минимизировать неудобства для граждан, передаёт агентство Yonhap.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Местные СМИ сообщили, что ночью он провёл экстренное совещание, после чего заявил о ведении оппозицией антигосударственной деятельности, направленной на организацию мятежа.

Ранее оппозиционная Демократическая партия попыталась выдвинуть импичмент государственному аудитору и главному прокурору страны. Минобороны Южной Кореи созвало совещание первых лиц военного руководства, их призвали усилить бдительность на фоне политической нестабильности.

Позднее Пак Ан Су объявил о приостановке работы парламента и политических партий. Также был введён контроль за всеми СМИ.

Посольство РФ в Сеуле призвало россиян в Южной Корее отказаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности. В соцсетях жители страны сообщили, что на улицах столицы страны Сеула появилась военная техника, а офицеры приказали всем батальонам находиться в состоянии боевой готовности.