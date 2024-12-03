Ярославль, 3 декабря, 2024, 16:11 — ИА Регнум. В Ярославле задержали 58-летнего мужчину, который призывал к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом 3 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

РИА Новости/ФСБ РФ

По данным ведомства, мужчина публично оправдывал террористическую деятельность и посредством интернета призвал к её осуществлению.

Злоумышленника задержали сотрудники органов безопасности и Росгвардии по месту жительства. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет»).

Сейчас фигурант находится под стражей, следователи продолжают расследование.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября правоохранители задержали жителя Мариуполя, который в соцсети призывал к насилию над русскими. Также мужчина неоднократно переводил деньги на счета, используемые для финансирования украинских военных. В отношении него возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ ― «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ) и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

2 декабря Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам лишения свободы жителя Ялты, который передал украинской стороне данные о вылете из Сочи авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения. Мужчину признали виновным по статье о государственной измене. Отбывать наказание ялтинец будет в колонии строгого режима.