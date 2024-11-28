Мариуполь, ДНР, 28 ноября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Против жителя Мариуполя, задержанного за призывы к насилию над русскими, возбудили уголовное дело о госизмене. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР).

УФСБ России по ДНР

18 ноября мужчина, который в чате в социальной сети призывал к насильственным действиям против русских, был задержан российскими правоохранительными органами. По факту его действий тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

В ходе следствия было установлено, что задержанный в числе прочего неоднократно переводил деньги на счета, используемые для финансирования украинских военных. Следственным подразделением УФСБ также возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя, когда тот пытался поджечь оборудование на железной дороге возле Балаклавской ТЭС. Установлено, что он сам связался с представителем украинских спецслужб, получил задание и деньги на подготовку к нему.

В Татарстане 8 ноября сотрудники ФСБ задержали жителя Набережных Челнов, подозреваемого в сотрудничестве с украинским террористическим формированием. Он передавал в Киев информацию об объектах оборонной промышленности и военкоматах, а также купил компоненты для выполнения задания.